В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека

Новости Беларуси. Днём 16 января в Пинске столкнулись две иномарки. Три человека пострадали.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний пинчанин без водительских прав категории «В» ехал на Opel Calibra по улице Брестской.
Новости Беларуси. Днём 16 января в Пинске столкнулись две иномарки. Три человека пострадали.
Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний пинчанин без водительских прав категории «В» ехал на Opel Calibra по улице Брестской.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
На закруглении дороги машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Iveco Turbo-Daily под управлением 53-летнего жителя Житковичей. В ДТП травмы получили водитель и 26-летний пассажир Opel, а также водитель Iveco.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Управлявший легковушкой молодой человек 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За вождение в нетрезвом виде гражданин был лишён водительского удостоверения.
Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома
Проводится проверка.
На неделе в Минском районе перевернулся грузовик.
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