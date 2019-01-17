В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека

Новости Беларуси. Днём 16 января в Пинске столкнулись две иномарки. Три человека пострадали. Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний пинчанин без водительских прав категории «В» ехал на Opel Calibra по улице Брестской.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

На закруглении дороги машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Iveco Turbo-Daily под управлением 53-летнего жителя Житковичей. В ДТП травмы получили водитель и 26-летний пассажир Opel, а также водитель Iveco.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Управлявший легковушкой молодой человек 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За вождение в нетрезвом виде гражданин был лишён водительского удостоверения.

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома