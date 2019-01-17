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В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека

17 января 2019 09:10
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Новости Беларуси. Днём 16 января в Пинске столкнулись две иномарки. Три человека пострадали.  

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 26-летний пинчанин без водительских прав категории «В» ехал на Opel Calibra по улице Брестской.  

В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

На закруглении дороги машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Iveco Turbo-Daily под управлением 53-летнего жителя Житковичей. В ДТП травмы получили водитель и 26-летний пассажир Opel, а также водитель Iveco.  

В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Управлявший легковушкой молодой человек 31 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. За вождение в нетрезвом виде гражданин был лишён водительского удостоверения.  

В Пинске при столкновении Opel и Iveco пострадали три человека-7

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

Проводится проверка.  

На неделе в Минском районе перевернулся грузовик. 

Выпавшие из его кузова камни повредили ехавшую по встречке иномарку – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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