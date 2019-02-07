«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе

Две женщины днем пришли в квартиру одинокой пенсионерки. Удостоверения у нежданных гостей хозяйка не проверила. А пока заполняла документы и общалась с незнакомками на кухне, в комнату проникла еще одна сообщница.

Евгения Нестерович, жительница Березы:

Мешают, думаю, писать – я пишу, а они все время говорят. Мне и в голову не могло прийти, что это они специально, маскировка. А дверь открывается очень тихо, может, они и не прикрыли полностью эту дверь. И только шмых туда! И все. И такие улыбчивые, такие интеллигентные с виду. Такие хорошие, слушайте.

После этого визита из дома пропали деньги и ювелирные изделия.