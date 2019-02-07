«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе

Новости Беларуси. В Брестской области орудуют аферисты под видом сотрудников соцслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Брестской области орудуют аферисты под видом сотрудников соцслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Две женщины днем пришли в квартиру одинокой пенсионерки. Удостоверения у нежданных гостей хозяйка не проверила. А пока заполняла документы и общалась с незнакомками на кухне, в комнату проникла еще одна сообщница.
Евгения Нестерович, жительница Березы:
Мешают, думаю, писать – я пишу, а они все время говорят. Мне и в голову не могло прийти, что это они специально, маскировка. А дверь открывается очень тихо, может, они и не прикрыли полностью эту дверь. И только шмых туда! И все. И такие улыбчивые, такие интеллигентные с виду. Такие хорошие, слушайте.
После этого визита из дома пропали деньги и ювелирные изделия.
Напоминаем: перепись населения с участием настоящих счетчиков запланирована на октябрь 2019-го. В истории суверенной Беларуси она станет третьей по счету.