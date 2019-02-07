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«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе

07 февраля 2019 07:09
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Новости Беларуси. В Брестской области орудуют аферисты под видом сотрудников соцслужбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе-1

Две женщины днем пришли в квартиру одинокой пенсионерки. Удостоверения у нежданных гостей хозяйка не проверила. А пока заполняла документы и общалась с незнакомками на кухне, в комнату проникла еще одна сообщница.

«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе-4

Евгения Нестерович, жительница Березы:
Мешают, думаю, писать я пишу, а они все время говорят. Мне и в голову не могло прийти, что это они специально, маскировка. А дверь открывается очень тихо, может, они и не прикрыли полностью эту дверь. И только шмых туда! И все. И такие улыбчивые, такие интеллигентные с виду. Такие хорошие, слушайте.

После этого визита из дома пропали деньги и ювелирные изделия.

«В голову не могло прийти, что это маскировка»: мошенничество под видом переписи населения произошло в Берёзе-7

Напоминаем: перепись населения с участием настоящих счетчиков запланирована на октябрь 2019-го. В истории суверенной Беларуси она станет третьей по счету.

# Мошенничество # происшествия # Евгения Нестерович # Фотофакт

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