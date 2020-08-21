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В Глусском районе местный житель упал на дно колодца

21 августа 2020 11:31
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Новости Беларуси. 20 августа около половины двенадцатого дня в деревне Сельцы Глусского района местный житель упал в колодец.

По сведениям МЧС Беларуси, мужчина занимался очисткой колодца с питьевой водой. В какой-то момент оборвалась страхующая веревка, и гражданин упал на дно.

В Глусском районе местный житель упал на дно колодца -1

Фото: МЧС Беларуси 

Прибывшие спасатели с использованием спецоборудования подняли мужчину на поверхность. Медики осмотрели спасённого, у него ссадины и переохлаждение. От госпитализации гражданин отказался.

На прошлой неделе в Минском районе были спасены двое мужчин. Им стало плохо во время проведения работ в канализационном колодце – здесь подробности.

# Спасение # происшествия

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