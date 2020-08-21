В Глусском районе местный житель упал на дно колодца

По сведениям МЧС Беларуси, мужчина занимался очисткой колодца с питьевой водой. В какой-то момент оборвалась страхующая веревка, и гражданин упал на дно.

Новости Беларуси. 20 августа около половины двенадцатого дня в деревне Сельцы Глусского района местный житель упал в колодец.

Прибывшие спасатели с использованием спецоборудования подняли мужчину на поверхность. Медики осмотрели спасённого, у него ссадины и переохлаждение. От госпитализации гражданин отказался.