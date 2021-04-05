В Глуске машина въехала в толпу. Пострадали пять человек

Новости Беларуси. Пять пострадавших – таков итог разборок, которые устроили посетители кафе в Глуске. Инцидент вышел далеко за пределы увеселительного заведения и едва не закончился трагедией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель попытался скрыться с места. Наряд ГАИ обнаружил нарушителя. Началась погоня. Перед тем как пойти на таран, водитель иномарки вместе со знакомым отдыхал в кафе и повздорил с другими посетителями. Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей.

Татьяна Чешкина, инспектор отделения АиП УГАИ УВД Могилевского облисполкома:

За рулем Audi оказался 34-летний бобруйчанин. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. К слову, задержанный более 30 раз привлекался к административной ответственности, в том числе и по линии ГАИ, а также был судим за хулиганство. По данному факту следователями возбуждено уголовное дело.

Мужчины, которые находились в автомобиле, задержаны. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом».