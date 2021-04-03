Предположительно, направился к своей девушке. МВД объявило в розыск солдата, который уехал с полигона на грузовике

19-летний Александр Караткевич покинул территорию полигона, находясь за рулем грузовика. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки – в Полоцкий район.

Новости Беларуси. МВД объявило в розыск солдата срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

2 апреля по направлению движения автомобиля был объявлен план «Перехват». Транспортное средство найдено на обочине проезжей части в Ушачском районе. Беглец скрылся в лесном массиве. В 11 районах Витебской области проводятся специальные мероприятия: милиция, внутренние войска, ОМОН, подразделения Министерства обороны прочесывают местность в поисках военнослужащего.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении молодого человека, просят сообщить в милицию по телефону 102.