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Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью

04 апреля 2021 19:58
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Новости Беларуси. О роли иностранных разведок и попыток повлиять на события в Беларуси говорил не только Президент. «Манкурты» – двухсерийный документальный фильм наших коллег с ОНТ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ: 
На неделе зрители увидели первые две серии проекта. Антигерои ленты – сбежавший силовик и автор экстремистского Telegram-канала. Те, кто потерял связь с реальностью. Обоим грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству.

Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью-1

Евгений Поболовец:
В фильме показана спецоперация по выявлению крота в спецслужбах Беларуси – именно с этой целью в интернет-пространство запустили так называемые сливы разговоров. На самом деле это была инсценировка. Настолько убедительная, что на удочку тут же попались экстремистские Telegram-каналы. Нашли и крота. Им оказался подполковник КГБ Алексей Хралович. Дальше его уже использовали втемную – он вел активные, как казалось, переговоры и с Путило, и с бывшим силовиком Макаром. В ход шло все: деньги, посты, помощь в выезде за пределы Беларуси. Во время бесед звучали и совсем откровенные признания: беглые работают с иностранными спецслужбами. И их следы повсюду.

Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью-4

– Так, по порядку. Я договорился по поводу паспорта ЕС гражданина.

– Ага.

– Потом, значит, второй вопрос: важно, чтобы вы хотя бы какую-то сумму обозначили, ту, на которую я буду рассчитывать или буду хоть что-то планировать, чтобы у меня было в голове.

– Ну, я думаю, мне хватит 500 тысяч евро.

– Готовы ли вы будете по приезду дать большое интервью телеканалу германскому, немецкому – ZDF? Там очень серьезный канал политический. Смотрит весь Европарламент, американцы. То есть эфир сделать – это где-то стоит порядка там под миллион евро примерно, плюс-минус. Мне это могут организовать бесплатно.

– Давайте пока, наверное, нет.

Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью-7

Евгений Поболовец:
Позже выяснилось, что судьба Алексея Храловича в Польше никого не интересует. Нужна была лишь информация, а когда агент выполнил свою задачу, был выброшен на помойку истории. Если бы подполковник внимательно в свое время изучал историю, то знал бы – так и поступают с изменниками и перебежчиками. Хорошо, если в принципе оставляют в живых. Ни о каких новых должностях, перспективах и головокружительной карьере никто и не начинал думать, не говоря уже о финансовой стороне дела.

Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью-10

– Граница усилена до предела, до невозможности. Ну, все сложно, вот. И он сказал, что, в последнем разговоре с вами, вы говорили...

– Так.

– ... что будете решать вопрос финансово, отблагодарите как-то. Ему сейчас нужны средства для всего этого. Он хотел бы их получить.

– Какая благодарность?! Какая?! Один доллар или сто тысяч?! Я же не называл никаких сумм.

– Он сказал так, что он за все это деньги, и от человека требуют 50 тысяч евро наличными. [...] Я вам передала, дальше сижу, жду от вас информации и от него. Все. Кто из нас теперь...

– Где я возьму такие деньги? Вы представляете, о чем вы сейчас говорите? Где я возьму такие деньги?

– Страшные деньги.

– И как я вообще передам вам наличные? [...] А где я их возьму? У кого? 

– Не знаю.

– У кого я здесь их возьму?

– Не знаю.

– Продать, может, печень свою продать? Или что, или органы? Я не знаю! Где я их возьму, эти деньги?

– Перезвоните.

– У меня нет денег! У меня нет денег, я их не печатаю! У меня просто денег нет. Просто нет. Кредит, может быть, пойти в банке взять?

Манкурты. Им грозит до 20 лет лишения свободы за измену государству: о тех, кто потерял связь с реальностью-13

Евгений Поболовец:
Как следствие, революция обернулась провалом. Теперь все карты раскрыты. А вот в отношении бывшего сотрудника КГБ Алексея Храловича возбудили уголовное дело за измену государству. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении Степана Путило и Игоря Макара, они объявлены в розыск. Задержаны еще пять человек, пытавшихся помочь Храловичу убежать в Польшу. Они водворены в СИЗО КГБ, возбуждены уголовные дела по преступлениям, связанным с изменой государству и незаконным оборотом огнестрельного оружия и взрывных устройств.

# КГБ Беларуси # происшествия # Евгений Поболовец # Фотофакт

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