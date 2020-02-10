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В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд

10 февраля 2020 13:50
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Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек. 

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили мужчину в полынье в 50 м от берега. 

В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд -1

Фото: МЧС Беларуси 

Работники МЧС с использованием специнструментов вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег. После осмотра медиками спасённый был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение». 

В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд -4

Фото: МЧС Беларуси 

Предполагается, что мужчина шёл на работу, решил сократить путь через озеро и в какой-то момент провалился под лёд. 

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# Спасение # происшествия

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