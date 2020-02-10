В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили мужчину в полынье в 50 м от берега.

Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек.

Работники МЧС с использованием специнструментов вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег. После осмотра медиками спасённый был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».

Предполагается, что мужчина шёл на работу, решил сократить путь через озеро и в какой-то момент провалился под лёд.

Несколько месяцев назад в Крупском районе из-за сильного ветра перевернулся парусник.