В Глубоком мужчина хотел сократить путь через озеро и провалился под лёд

Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили мужчину в полынье в 50 м от берега.
Новости Беларуси. 10 февраля около часа дня в озере Когальное, которое расположено в городе Глубокое, тонул человек.
По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили мужчину в полынье в 50 м от берега.
Фото: МЧС Беларуси
Работники МЧС с использованием специнструментов вытащили пострадавшего из воды и доставили на берег. После осмотра медиками спасённый был госпитализирован с предварительным диагнозом «общее переохлаждение».
Фото: МЧС Беларуси
Предполагается, что мужчина шёл на работу, решил сократить путь через озеро и в какой-то момент провалился под лёд.
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