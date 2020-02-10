Прямой эфир

В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня

10 февраля 2020 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером 7 февраля.  

Пассажирский поезд, курсирующий между Брестом и Минском, сбил 23-летнего парня. Он скончался от полученных травм.  

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.  

Назначена судебно-медицинская экспертиза.  

В конце января в Ивацевичском районе мужчина погиб под колесами поезда – здесь подробнее.  

# Белорусская железная дорога # Дмитрий Иванюк

Другие новости рубрики

Все новости
В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода
10 февраля 2020 08:14

В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода

В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек
10 февраля 2020 07:58

В Москве микроавтобус с белорусами столкнулся с такси. Погиб один человек

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина
09 февраля 2020 06:49

На пожаре в Осиповичском районе пострадала молодая женщина