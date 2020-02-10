В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня

Новости Беларуси. Около железнодорожной станции Брест-Восточный поезд насмерть сбил молодого человека.
Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя областного УСК Дмитрия Иванюка, происшествие случилось вечером 7 февраля.
Пассажирский поезд, курсирующий между Брестом и Минском, сбил 23-летнего парня. Он скончался от полученных травм.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В конце января в Ивацевичском районе мужчина погиб под колесами поезда – здесь подробнее.