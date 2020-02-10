В Минске сильный ветер повредил остановку

Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

В режиме ожидания находятся экстренные службы. 10 февраля в Минске ветер повредил остановочный пункт. Эти кадры мы получили от нашей съемочной группы.