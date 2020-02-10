Прямой эфир

В Минске сильный ветер повредил остановку

10 февраля 2020 10:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Оранжевый уровень метеорологической опасности объявлен в Беларуси. На большей части территории ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске сильный ветер повредил остановку -1

Наша страна, как и большинство европейских государств, находится в орбите шторма «Сиара», но по мере его смещения на север Скандинавского полуострова, стихия будет ослабевать.

В режиме ожидания находятся экстренные службы. 10 февраля в Минске ветер повредил остановочный пункт. Эти кадры мы получили от нашей съемочной группы.

В Минске сильный ветер повредил остановку -4

# Погода в Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве
10 февраля 2020 10:46

«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве

В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня
10 февраля 2020 09:50

В Бресте поезд насмерть сбил 23-летнего парня

В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода
10 февраля 2020 08:14

В Ивацевичском районе легковушка сбила 16-летнего пешехода