«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве

Новости Беларуси. В Москве утром 10 февраля в аварию попал микроавтобус с белорусами. Момент ДТП на Кутузовском проспекте запечатлела камера видео наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможной причиной столкновения стал выезд на встречную полосу автомобиля такси. Его водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован. Микроавтобус от удара перевернулся и вылетел на обочину. Четырем белорусам понадобилась помощь медиков. Сейчас их жизни ничто не угрожает.

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в Российской Федерации:

Они на данный момент находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. Насколько нам известно – угрозы жизни нет. Пока продолжаем отслеживать ситуацию.