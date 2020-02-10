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«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве

10 февраля 2020 10:46
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Новости Беларуси. В Москве утром 10 февраля в аварию попал микроавтобус с белорусами. Момент ДТП на Кутузовском проспекте запечатлела камера видео наблюдения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве -1

Возможной причиной столкновения стал выезд на встречную полосу автомобиля такси. Его водитель погиб на месте, а пассажир госпитализирован. Микроавтобус от удара перевернулся и вылетел на обочину. Четырем белорусам понадобилась помощь медиков. Сейчас их жизни ничто не угрожает. 

«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве -4

Олег Мазуро, пресс-секретарь посольства Беларуси в Российской Федерации:
Они на данный момент находятся в больнице. Им оказывается необходимая помощь. Насколько нам известно – угрозы жизни нет. Пока продолжаем отслеживать ситуацию.

«Они находятся в больнице»: в посольстве Беларуси в РФ рассказали подробности ДТП с белорусами в Москве -7

Движение на Кутузовском проспекте на несколько часов было ограничено.

# Авария в России # происшествия # Олег Мазуро

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