В гибели пятимесячного ребёнка в Минске обвиняется его отец

Новости Беларуси. В Минске обвинение по делу об обнаружении тела пятимесячного ребенка с признаками насильственной смерти предъявлено его отцу.

Как сообщает УСК по Минску, происшествие случилось в ночь с 7 на 8 февраля 2019 года возле одного из домов по проспекту Рокоссовского.

Ребёнок проживал в квартире вместе с родителями, бабушкой и её сожителем. В ночь на 8 февраля сожитель, двое его знакомых и родители ребёнка выпивали. В ходе этого пьяный отец малыша несколько раз брал его на руки и вместе с ним падал на пол. Из-за этого ребёнок получал травмы.

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После сообщения об обнаружении тела малыша были задержаны все пять человек, распивавшие в ту ночь спиртное в квартире. Через несколько дней мать малыша и ещё два человека были отпущены, их причастность к гибели ребёнка не установлена.

Отмечается, что фигуранты утверждают, что не помнят событий той ночи, поскольку были сильно пьяны.

Согласно судмедэкспертизе, ребёнок скончался от полученных травм различной степени тяжести. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что отец и сожитель бабушки малыша осознавали опасный характер своих действий.

В совершении преступления обвиняется отец ребёнка. Мужчина полностью признал вину. Отец малыша содержится под стражей, сожитель бабушки отпущен под обязательство о явке.

Все фигуранты пока что остаются в статусе подозреваемых.

Зимой 2019 года в Минске было обнаружено тело малыша.