В Черикове два брата подозреваются в убийстве женщины и поджоге её дома

Новости Беларуси. Утром 10 апреля в Черикове горел частный дом. В здании было обнаружено тело 47-летней хозяйки с множественными ножевыми ранениями.

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ходе осмотра дома стало известно, что похищен компьютер погибшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления.

Фигурантами оказались 19-летний и 21-летний местные жители, ранее судимые родные братья. У них дома был обнаружен компьютер женщины. Выяснилось, что подозреваемые подожгли дом потерпевшей с целью сокрытия следов преступления.

По предварительной информации, женщина и задержанные были знакомы, между ними случился конфликт.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Выясняются обстоятельства преступления.

Летом 2018 года в Столбцах был убит 60-летний мужчина.