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В Черикове два брата подозреваются в убийстве женщины и поджоге её дома

11 апреля 2019 08:39
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Новости Беларуси. Утром 10 апреля в Черикове горел частный дом. В здании было обнаружено тело 47-летней хозяйки с множественными ножевыми ранениями.  

Как сообщает УВД Могилёвского облисполкома, в ходе осмотра дома стало известно, что похищен компьютер погибшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления.  

Фигурантами оказались 19-летний и 21-летний местные жители, ранее судимые родные братья. У них дома был обнаружен компьютер женщины. Выяснилось, что подозреваемые подожгли дом потерпевшей с целью сокрытия следов преступления.  

По предварительной информации, женщина и задержанные были знакомы, между ними случился конфликт.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Выясняются обстоятельства преступления.  

Летом 2018 года в Столбцах был убит 60-летний мужчина.  

Подозреваемыми оказались бывшие муж и жена – подробности здесь.  

# Убийство # происшествия

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