В Новогрудке на пожаре в многоэтажке спасли четырёх человек, эвакуировали – 15

Новости Беларуси. В Новогрудке при пожаре в доме спасены четыре человека.

По информации МЧС, происшествие случилось утром десятого апреля в квартире на третьем этаже многоэтажки.

Сотрудники МЧС из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, спасли четырех человек. Всего из квартир подъезда были эвакуированы еще 15 человек.

Никто не пострадал.

В результате возгорания в трехкомнатной квартире было повреждено имущество, закопчены стены, потолок.

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования.