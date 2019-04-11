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В Новогрудке на пожаре в многоэтажке спасли четырёх человек, эвакуировали – 15

11 апреля 2019 06:37
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Новости Беларуси. В Новогрудке при пожаре в доме спасены четыре человека.  

По информации МЧС, происшествие случилось утром десятого апреля в квартире на третьем этаже многоэтажки.  

Сотрудники МЧС из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, спасли четырех человек. Всего из квартир подъезда были эвакуированы еще 15 человек.  

Никто не пострадал.  

В результате возгорания в трехкомнатной квартире было повреждено имущество, закопчены стены, потолок.  

Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования.  

В начале апреля в Столбцах на пожаре в многоэтажке спасли женщину и троих её детей (читать далее).   

# Пожар # происшествия

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