В Новогрудке на пожаре в многоэтажке спасли четырёх человек, эвакуировали – 15

Новости Беларуси. В Новогрудке при пожаре в доме спасены четыре человека.
По информации МЧС, происшествие случилось утром десятого апреля в квартире на третьем этаже многоэтажки.
Сотрудники МЧС из квартир, расположенных на четвертом и пятом этажах, спасли четырех человек. Всего из квартир подъезда были эвакуированы еще 15 человек.
Никто не пострадал.
В результате возгорания в трехкомнатной квартире было повреждено имущество, закопчены стены, потолок.
Устанавливается причина пожара. Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации сетей и электрооборудования.
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