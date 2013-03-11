В Германии сгорел дом многодетной семьи турецких мигрантов. Погибли 8 человек

Новости Германии. Немецкая полиция расследует причины пожара, в котором погибли 7 детей и 1 взрослый. Трагедия произошла ночью в пригороде Штутгарта. Загорелся один из домов, в котором жила большая турецкая семья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Справиться с огнем пожарные смогли лишь к утру. Спасти удалось 4 человека. По данному факту ведётся проверка.

Ранее были зафиксированы случаи, когда экстремисты поджигали дома, где проживают мигранты. Пока следов поджога не обнаружено. Предварительная версия пожара - короткое замыкание.