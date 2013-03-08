Жители деревни Деречино из-за 15 метровой лужи выехать из населенного пункта могут лишь при морозах

Новости Беларуси. Отрезанными от внешнего мира оказались жители деревни Деречино в Минской области. И дело не в весенних разливах рек. Выезд из села блокирует огромная яма, которая, по словам, местных жителей, никуда не исчезает уже 7 лет. Автолавка с продуктами до села доезжает только в большие морозы, когда вода замерзает. В местные исполнительные органы сельчане обращались, и не раз. Однако воз и ныне там.

Жители этой деревни вот уже который год ни больше, ни меньше, просто отрезаны от остального мира. Виной всему огромная 15-метровая лужа. Въезд в деревню только один. С другой стороны – болото. Получается, что если и возвращаться домой, то только пешком в резиновых сапогах или никак.

Андрей Сергеич на улице Речной живет седьмой год. Яма, которая заполняется водой при каждом дожде летом и оттепели зимой, здесь все это время. Из села не выехать, еще тяжелее вернуться обратно. Причем не только сельчанам.

Андрей Василевский, житель деревни Деречино:

Автолавка раз в неделю приедет, и то сейчас уже приезжает в поселок, а сюда нет. Частники приезжают сюда, предприниматели, продукты привозят. Им тяжело проехать.

По словам местных, от ямы страдают не только взрослые. Год назад в луже чуть не утонула 6-летняя девочка. Та проста вышла погулять из дома на улицу. Ее спас сосед, который случайно увидел ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После жалоб в местный исполком землю летом немного подравняли грейзером. Но вода не ушла.

Андрей Василевский, житель деревни Деречино:

Сейчас, когда растает, лужа будет еще дальше. Все это видят. И чиновники тоже.

Деревня, по местным меркам, не такая уж и маленькая. На Речной живет около сотни человек. Понятное дело, транспорта нет у большинства – пенсионеры. А те, у кого он есть, рискуют выбираться в свет только в морозы. И окольными путями.

Дмитрий Турбан, житель деревни Деречино:

Вокруг деревни пока еще объезжаем. Там болото, дороги нет, не заасфальтировано еще. Если начнет таять, не проедешь ни на чем.

Почему яму не залатали раньше – спрашиваем у руководства колхоза. Только нашему визиту там оказались не рады. Увидев камеру, на порог съемочную группу не пустили.

В районном исполкоме приняли порадушнее. Однако председатель на камеру комментировать вопрос отказался. Мол, таких ям по всему району – пруд пруди. Разбираться с этой некогда. Посевная на носу да и, вообще, жалоб от жителей не поступало. Общаться с журналистами поручил своим подначаленным. Те, впрочем, насчет жалоб пояснили другое.

Алла Овсюк, заведующая сектором по работе с обращениями граждан Копыльского районного исполнительного комитета:

В июле 2012 года было одно обращение от жителей деревни Деречино вообще по состоянию дорог. Было осуществлено грезирование дорог.

Леонид Черникович, председатель Блевчицкого сельского исполнительного комитета:

С этой проблемой будем до конца разбираться. Будет необходимость такая – будем подсыпать в это место. И дальше по деревне будет производиться подсыпка тех ям, которые есть не только в этой деревне, но и вообще по сельскому совету.

Буквально к вечеру, если все будет нормально, то мы с директором ОАО «Тимирязевский» эту проблему разрешим.

Впрочем, к моменту выхода этого сюжета в эфир, как нам сообщили местные жители, яма на том же месте.