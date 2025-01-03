Прямой эфир

В Берлине двое офицеров получили ранения в результате взрыва у полицейского участка

03 января 2025 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Чрезвычайное происшествие в Берлине. Возле одного из полицейских участков прогремел сильный взрыв. Ранения получили двое патрульных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берлине двое офицеров получили ранения в результате взрыва у полицейского участка-2

Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице, но, по словам медиков, его жизнь вне опасности. На месте ЧП до сих пор работают криминалисты и следователи. Власти осторожны в оценке произошедшего и пока не квалифицируют это как теракт. Сейчас рассматривается две версии – неосторожное применение пиротехники или взрыв неустановленного устройства. Во всех полицейских участках немецкой столицы повышены меры безопасности и проводятся осмотры территории.

# Новости Германии # Взрыв

Другие новости рубрики

Все новости
Daily Mail: на подбородке и руке Байдена заметили темное пятно
03 января 2025 11:22

Daily Mail: на подбородке и руке Байдена заметили темное пятно

Осталось 23 шайбы. Овечкин стремительно приближается к рекорду Гретцки
03 января 2025 10:58

Осталось 23 шайбы. Овечкин стремительно приближается к рекорду Гретцки

Зеленский поставил Европе ультиматум из-за украинских беженцев
03 января 2025 08:42

Зеленский поставил Европе ультиматум из-за украинских беженцев