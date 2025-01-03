В Берлине двое офицеров получили ранения в результате взрыва у полицейского участка

Один из них в тяжелом состоянии находится в больнице, но, по словам медиков, его жизнь вне опасности. На месте ЧП до сих пор работают криминалисты и следователи. Власти осторожны в оценке произошедшего и пока не квалифицируют это как теракт. Сейчас рассматривается две версии – неосторожное применение пиротехники или взрыв неустановленного устройства. Во всех полицейских участках немецкой столицы повышены меры безопасности и проводятся осмотры территории.