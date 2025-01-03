В Калифорнии небольшой самолёт упал на завод – два человека погибли

Как минимум два человека погибли, еще 18 пострадали в результате крушения самолета в США. Небольшое воздушное судно рухнуло на завод по производству мебели в Южной Калифорнии, после чего там вспыхнул пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, в момент ЧП в здании находились более 200 сотрудников. Сколько людей было в самолете – пока неизвестно. По данным диспетчеров, буквально через несколько минут после взлета пилот передал сообщение о технических неполадках и запросил аварийную посадку. Но не успел долететь до аэропорта. По словам очевидцев, самолет накренился набок и рухнул на здание. Сейчас на месте ЧП работают спасатели и следователи. Расследованием причин катастрофы займется Федеральное авиационное управление.