Прямой эфир

В Ганцевичском районе обнаружено тело женщины. В убийстве подозревается муж

20 августа 2018 09:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 августа в Ганцевичском районе рядом с фермой деревни Мальковичи было обнаружено тело местной жительницы.  

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, на теле 41-летней женщины имеются признаки насильственной смерти.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели, будет проведён ряд экспертиз. Подозревается 50-летний супруг погибшей. Гражданин разыскивается.  

Летом 2018 года в Ганцевичах муж убил жену, а затем покончил с собой.  

У супругов остались дети – здесь подробнее.  

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Орше автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась в больнице
20 августа 2018 09:09

В Орше автобус сбил женщину на пешеходном переходе. Пенсионерка скончалась в больнице

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт
20 августа 2018 08:13

За 7 часов – больше половины среднемесячной нормы осадков. В Гомеле прошёл сильный ливень: фотофакт

В Дрогичинском районе 5 августа пропал человек. Мужчину ищут
20 августа 2018 06:51

В Дрогичинском районе 5 августа пропал человек. Мужчину ищут