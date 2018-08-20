В Ганцевичском районе обнаружено тело женщины. В убийстве подозревается муж

Новости Беларуси. 19 августа в Ганцевичском районе рядом с фермой деревни Мальковичи было обнаружено тело местной жительницы.

Как информирует БЕЛТА со ссылкой на УСК по Брестской области, на теле 41-летней женщины имеются признаки насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Место происшествия осмотрено, допрошены свидетели, будет проведён ряд экспертиз. Подозревается 50-летний супруг погибшей. Гражданин разыскивается.

Летом 2018 года в Ганцевичах муж убил жену, а затем покончил с собой.