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В Дрогичинском районе 5 августа пропал человек. Мужчину ищут

20 августа 2018 06:51
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Новости Беларуси. Разыскивается пропавший 5 августа 36-летний Виктор Николаевич Шейко.  

По сведениям ПСО «Ангел», мужчина проживает по адресу: Брестская область, Дрогичинский район, деревня Сиреневка, улица Пионерская, дом 5.  

В день пропажи мужчина уехал из дома на велосипеде «Дамка» чёрного цвета. До сих пор неизвестно, где находится гражданин.  

Приметы Виктора Николаевича: рост 170 см, среднего телосложения, короткая стрижка, голубоглазый, русоволосый.  

Мужчина был одет в белую клетчатую рубашку с коротким рукавом и белые штаны.  

Если у вас есть информация о пропавшем, обратитесь по телефонам: (8033) 666-68-56, (8033) 666-60-33 либо 102.  

# Пропавшие люди # происшествия # Виктор Николаевич Шейко

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