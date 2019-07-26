В Ганцевичском районе девушка наехала на палатку и насмерть задавила сожителя

Новости Беларуси. В Ганцевичском районе автомобиль наехал на туриста в палатке.
По информации Следственного комитета, происшествие случилось вечером 25 июля около водохранилища «Локтыши». 21-летняя девушка села на место водителя в Opel, повернула ключ в замке зажигания. У автомобиля была включена передача, он начал двигаться вперед и совершил наезд на палатку. В ней спал 30-летний сожитель девушки.
Фото: УВД Брестского облисполкома
Мужчина скончался на месте происшествия. Проведенным освидетельствованием установлено, что в выдыхаемом девушкой воздухе содержится 0,6 промилле алкоголя.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Подозреваемая задержана.
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