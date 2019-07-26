В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино

Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего. Второй обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.

Убийство в Березино: бизнесмена застрелили до поджога машины