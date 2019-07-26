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В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино

26 июля 2019 10:34
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Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино-1

Главный фигурант признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, оружие.

В Минске огласили приговор убийцам бизнесмена из Березино-4

Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего. Второй обвиняемый приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.

Убийство в Березино: бизнесмена застрелили до поджога машины

# Убийство # происшествия # Сергей Метельский # Фотофакт

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