Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»

Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный фигурант – Алексей Синькевич признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, незаконные действия с оружием. Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего за сожжённый автомобиль.

Второй обвиняемый – Ростислав Светчиков – приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.

Василий Синькевич, брат Алексея Синькевича:

Я все равно буду добиваться, я буду стараться при помощи племянника, друзей. Я найду правду, не обещаю, что найду убийцу, но все не так. Потому что даже мать убитого Сергея Метельского изначально заявляла, что это не заказное убийство. Все друзья его говорили. Это бытовое убийство, без вариантов.