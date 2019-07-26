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Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»

26 июля 2019 13:51
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Новости Беларуси. Решение по громкому делу об убийстве бизнесмена в Березино Сергея Метельского огласили в Минском областном суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»-1

Главный фигурант – Алексей Синькевич признан виновным по всем четырем статьям: убийство, умышленное повреждение имущества, вымогательство, незаконные действия с оружием. Ему назначено пожизненное заключение в колонии особого режима. С него также решено взыскать 30 тысяч рублей в пользу жены погибшего за сожжённый автомобиль.

Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»-4

Второй обвиняемый – Ростислав Светчиков – приговорен к 6 годам лишения свободы. С учетом приговора по другому делу отбывать он будет – 24.

Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»-7

Василий Синькевич, брат Алексея Синькевича:
Я все равно буду добиваться, я буду стараться при помощи племянника, друзей. Я найду правду, не обещаю, что найду убийцу, но все не так. Потому что даже мать убитого Сергея Метельского изначально заявляла, что это не заказное убийство. Все друзья его говорили. Это бытовое убийство, без вариантов.

Брат обвиняемого в убийстве бизнесмена в Березино: «Не обещаю, что найду убийцу, но всё не так»-10

Напомним, тело предпринимателя Сергея Метельского было обнаружено в горящем автомобиле 26 сентября 2016 года. Алексея Синькевича и Ростислава Светчикова задержали в январе 2017 года в связи с делом менеджера Андрея Косяка, который был убит спустя полтора месяца после убийства бизнесмена.

Убийство в Березино: бизнесмена застрелили до поджога машины

# Убийство # происшествия # Ростислав Светчиков # Алексей Синькевич # Фотофакт

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