В Пружанском районе электричка сбила сидевшего на краю перрона мужчину

Новости Беларуси. В Пружанском районе человека сбил поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Брестского облисполкома, несчастный случай произошёл на остановочном пункте «Лясы». Во время движения электропоезда сообщением «Брест – Барановичи» мужчина сидел на краю перрона.

Гражданина доставили в больницу. Врачи больше суток пытались спасти жизнь пациента, но мужчина скончался.

Личность погибшего установлена. Им оказался 54-летний житель деревни Новые Засимовичи. Мужчина был безработным, проживал один.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Весной 2018 года в Минском районе мальчика зацепило составом поезда.