Прямой эфир

Ссора произошла на фоне материальных трудностей. В Лиде мужчина убил жену ножницами

26 июня 2018 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Лиде мужчина убил свою жену.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, двадцать пятого июня 52-летний житель Лиды убил жену. Конфликт случился утром на фоне материальных трудностей.

В ходе ссоры муж стал душить супругу, а затем ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте.

Мужчина сообщил о произошедшем правоохранителям, а затем начал резать вены и наносить себе увечья в области груди.

Лидчанина задержали. Действия мужчины попадают под уголовную статью «Убийство».

Супруги в момент конфликта были в трезвом состоянии. Семья была благополучной и трудоустроенной.

Несколько лет  назад в Кобрине мужчина убил бывшую жену, а затем спокойно отвез детей в сад (читать далее). 

# Убийство # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебской области за день на предприятиях погибли двое рабочих: машинист тепловоза и водитель погрузчика
26 июня 2018 09:22

В Витебской области за день на предприятиях погибли двое рабочих: машинист тепловоза и водитель погрузчика

Пьяный водитель Renault съехал в кювет в Несвижском районе: погибла пассажирка
26 июня 2018 08:36

Пьяный водитель Renault съехал в кювет в Несвижском районе: погибла пассажирка

КГБ раскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. Задержан ряд медицинских функционеров
26 июня 2018 08:02

КГБ раскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения. Задержан ряд медицинских функционеров