Ссора произошла на фоне материальных трудностей. В Лиде мужчина убил жену ножницами

Новости Беларуси. В Лиде мужчина убил свою жену.

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, двадцать пятого июня 52-летний житель Лиды убил жену. Конфликт случился утром на фоне материальных трудностей.

В ходе ссоры муж стал душить супругу, а затем ударил ее ножницами. Женщина скончалась на месте.

Мужчина сообщил о произошедшем правоохранителям, а затем начал резать вены и наносить себе увечья в области груди.

Лидчанина задержали. Действия мужчины попадают под уголовную статью «Убийство».

Супруги в момент конфликта были в трезвом состоянии. Семья была благополучной и трудоустроенной.

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