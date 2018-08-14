Почти 6 килограммов драгоценностей были найдены при досмотре в поезде «Санкт-Петербург – Киев»

Новости Беларуси. Настоящий клад, более 6 килограммов ювелирных изделий, найден при проведении досмотра одного из вагонов пассажирского поезда «Санкт-Петербург – Киев», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подвески, цепочки, браслеты – всего 555 украшений – были спрятаны в межпотолочном пространстве одного из купейных вагонов. Для установления драгоценных материалов и их точной стоимости изъятые вещи будут направлены на экспертизу.

Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:

Общая предварительная стоимость ювелирных изделий составила более 70 тысяч белорусских рублей. По данному факту Гомельской таможней начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.