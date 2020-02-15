В Фаниполе сотрудник ГАИ спас запертого в машине ребёнка

Новости Беларуси. Днём 13 февраля в Фаниполе в машине оказался закрыт четырёхмесячный ребёнок.

Как сообщает УВД Минского облисполкома, в милицию поступила информация о парковке с нарушением ПДД на улице Комсомольской. Прибывший инспектор ДПС увидел, что владелица одного из автомобилей не может открыть дверь, а в салоне заперт маленький ребёнок.

Выяснилось, что женщина поставила на переднее сиденье переноску с малышом. Пока гражданка обходила машину, чтобы сесть за руль, замок закрылся и не открывался имевшимся при себе у водителя ключом.

Поскольку женщина боялась оставлять ребёнка одного, она попросила сотрудника ГАИ съездить к ней в общежитие в деревню Томковичи и привезти запасной ключ. Правоохранитель согласился и вскоре вернулся с ключом.

Инспектор ДПС принял во внимание волнения, которые перенесла женщина, и в этот раз ограничился устным замечанием за нарушение правил остановки и стоянки.

Больше года назад похожий случай произошёл в Жлобине.