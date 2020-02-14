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Грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву» на трассе Минск–Микашевичи

14 февраля 2020 13:43
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Новости Беларуси. Грузовик столкнулся с автомобилем «Нива» в Минском районе – три человека пострадали, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву» на трассе Минск–Микашевичи-1

Авария произошла на 22-м километре автодороги Минск– Микашевичи. 30-летний водитель грузовика выезжал с обочины и врезался в автомобиль, который двигался в попутном направлении. Водитель «Нивы» и двое пассажиров госпитализированы.

Грузовик выезжал с обочины и врезался в «Ниву» на трассе Минск–Микашевичи-4

По факту ДТП проводится проверка.

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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