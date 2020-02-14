В Светлогорске нетрезвый 14-летний школьник ногой разбил инфокиоск

Новости Беларуси. В Светлогорске задержан школьник, который подозревается в повреждении инфокиоска.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, утром 7 февраля сотрудники одного из банков обнаружили, что был разбит инфокиоск. К месту происшествия были направлены правоохранители.

Милиционеры изучили записи видеокамер и заметили, что нарушителем может быть 14-летний подросток. Вскоре несовершеннолетний был найден.

В ходе разговора с сотрудниками милиции мальчик пояснил, что накануне происшествия выпивал в лесу вместе с приятелями. Затем, гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и разбил в нём стекло. Объяснить причину своего поступка подросток не смог.

Отмечается, что до встречи с милиционерами школьник также пытался вынести спиртное из магазина, но был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее юноша судим не был, но привлекался к административной ответственности и состоит на учёте в ИДН.

Месяцем ранее в Мозыре мужчина хотел, чтобы сотрудница аптеки бесплатно отдала ему лекарство.