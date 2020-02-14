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В Светлогорске нетрезвый 14-летний школьник ногой разбил инфокиоск

14 февраля 2020 12:34
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Новости Беларуси. В Светлогорске задержан школьник, который подозревается в повреждении инфокиоска. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, утром 7 февраля сотрудники одного из банков обнаружили, что был разбит инфокиоск. К месту происшествия были направлены правоохранители. 

Милиционеры изучили записи видеокамер и заметили, что нарушителем может быть 14-летний подросток. Вскоре несовершеннолетний был найден. 

В ходе разговора с сотрудниками милиции мальчик пояснил, что накануне происшествия выпивал в лесу вместе с приятелями. Затем, гуляя по городу, школьник обратил внимание на инфокиоск и разбил в нём стекло. Объяснить причину своего поступка подросток не смог. 

Отмечается, что до встречи с милиционерами школьник также пытался вынести спиртное из магазина, но был задержан. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Ранее юноша судим не был, но привлекался к административной ответственности и состоит на учёте в ИДН. 

Месяцем ранее в Мозыре мужчина хотел, чтобы сотрудница аптеки бесплатно отдала ему лекарство.

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# Хулиганство # происшествия

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