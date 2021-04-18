«В этом месяце тоже 14 мертворождённых». Что происходит в хозяйстве Любанского района, которое обвиняют в падеже телят?
Новости Беларуси. На неделе телеканал СТВ решил провести проверку информации. Евгений Пустовой выехал в Любанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Мой коллега решил лично проверить информацию, которую озвучил один из Telegram-каналов. Якобы в местном успешном хозяйстве массово дохнут телята, а жителям не разрешают покупать дома. Специальное расследование «Недели».
Да не переживай ты, тебя снимает СТВ, а не…
Евгений Пустовой, корреспондент:
Это «Осовец-агро». Говорят, бренд АПК Любанского района – вон сколько грамот за намолоты. А земли здесь не очень, мелиорированные. Дождь – и сразу вот такой нефешенебельный вид, местным специалистам без внедорожников не обойтись.
Общую картину подпортило и вот это видео. Падежом здешних телят обеспокоился даже экстремистский блогер из Польши.
Это родильное отделение.
То, что творится на местной ферме, здешние пенсионеры узнали из интернета. Мужчины сами когда-то работали в этом хозяйстве, а теперь сокрушаются: раньше были специалисты, не то что нынешнее племя.
– В ваше время дохли телята?
– Такого не было. Поедьте, поглядите.
И мы поехали. Шесть лет назад съемочная группа нашего телеканала уже была на этой ферме. Летом. Тогда повод, как и картинка, были получше.
Евгений Пустовой:
Я с 2009 года езжу с главой государства по коровникам, но здесь не был. Конечно, такое Президенту не показывают. Но мы СТВ, мы покажем все.
Вот эта милота – телята, рожденные в феврале-марте 2021 года.
Ваш комментарий – как вас кормят?
Им повезло, они живы.
Татьяна Корсун, главный зоотехник:
Падеж был, чего же скрывать. Во-первых, потворствовали морозы. Как говорится, сложные роды, неправильно расположенный плод. Поэтому мертворожденных было больше.
– А много?
– Вот мертворожденных – да, честно скажу, в прошлом месяце было 14 голов здесь мертворожденных, в этом месяце тоже 14 мертворожденных.
Естественное выбытие – это так по-канцелярски называется падеж телят – в хозяйстве не скрывают. Мол, никто от этого не застрахован. Как и от того, что любой промах теперь может появиться в глобальной сети.
Владимир Климович, директор ОАО «Осовец-агро»:
Всяческие камеры, телефоны хорошие, которые позволяют и смонтировать, снять и абы что.
У руководителя хозяйства животноводческий комплекс тоже как на ладони. Из кабинета ведется видеонаблюдение. Но то, что произошло на ферме, увидел весь интернет.
Вот это отдельный складик, где их хавают [прячут – прим. ред.].
За прошедшую неделю в хозяйстве побывали следователи из прокуратуры, ветеринары и эпидемиологи из области. Им показали, чем кормят.
Валентина Гладун, заведующая фермой:
Комбикорм и овсянка.
И чем лечат КРС. Есть даже лекарство от коронавируса.
– Коронавирус у коров тоже есть?
– Конечно. Ну, как бы у нас им не болеют, но предохраняемся от этого.
Точная причина пока не установлена. Предварительная – анатомические особенности коров. Сразу двух десятков буренок – вздыхают чиновники местного райсельхозпрода. И заверяют: это не сенсация, это рабочий процесс.
Александр Терешкин, первый заместитель председателя Любанского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию:
Это вполне естественно. Может быть, телятница не вовремя выпоила этого теленка. Ну, это один-два, максимум, что могло произойти. Остальные телята рождались мертворожденными. Кесарево сечение корове же не делается и не практикуется. Оно-то, конечно, можно сделать, но тогда могут погибнуть и корова, и теленок. Из двух зол надо выбирать одно.
Найти автора видео удалось быстрее. Им оказался местный скотник. Следственно-причинные связи объясняет его непосредственный начальник.
Валентина Гладун:
Дело в том, что он ленивый, и постоянно мне приходилось его искать. Неоднократно писала я на него докладные. И в месть на это он мне решил отомстить.
– Две докладные за март и одна за апрель.
– Даты можем показать, что это не специально вы сейчас написали, и так далее?
– Да. Нет, конечно, есть даты, зарегистрированные приказы, служебные записки.
Не только мертвые телята волновали скотника, но и то, что паспорта на дома, построенные по госпрограмме, хранятся в сейфе у руководства.
Владимир Климович:
Документы должны храниться у нас, у специалистов.
И то, что эти самые коттеджи нельзя выкупить.
Владимир Климович:
Мы заключаем договор с жильцом, даем ему доверенность. И они по доверенности сами переоформляют. Ну, не переоформляют, сами готовят документацию.
Руководитель «Осовецкого» путь в кресло председателя начинал из кабины трактора. В хозяйстве с 1990 года, поэтому все здесь родное. Говорит, к людям старается относиться с пониманием. Земляки же.
Владимир Климович:
Нужно понимать: человек, который в деревне выкупает дом, он и останется в этой деревне работать. И будет работать, сколько будут силы. Будет работать в хозяйстве.
Евгений Пустовой:
Хорошо, чтобы так по-хозяйски относились и к имуществу сельхозпредприятия. Хотелось бы поговорить и с самим борцом за чистоту животноводческой культуры, но на момент съемок он был в районном ИВС за сотрудничество с заграничным экстремистом. Что называется, отомстил и позлорадствовал. Не туда он это видео отправил – надо было в Госконтроль или на госТВ.
Владимир Климович:
Если хотел бы, скажем так, чтобы наказать заведующего, он позвонил бы на СТВ. Или скинул бы на СТВ, так же? СТВ бы же ему не заплатило, а просто приехали и выявили факт, образно. А так – на экстремистский канал.
Евгений Пустовой:
Но заработал гонорар в этом случае прежде всего польский интернет-экстремист. А вот автор видео заработал только себе проблемы. Неудавшийся блогер 10 лет в хозяйстве. На доске почета не значится, но зарплату получал стабильную – тысячу рублей в месяц. Вот его расчетники.
В последнее время – в два раза меньше. Депремировали – завфермой настояла.
Владимир Климович:
За ноябрь – 1115 рублей. Но вот когда в январе 2021 года уже были какие-то нарушения, значит 575 рублей.
Евгений Пустовой:
Впрочем, не стоит ожидать материального поощрения и специалистам животноводческого профиля. Если они действительно не виновны в падеже телят, то уж культуру захоронения точно нарушили. И не возьмутся ли за мобильный после наказания уже сами специалисты? Тогда никакой работы, лишь поиск компромата.