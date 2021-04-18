«В этом месяце тоже 14 мертворождённых». Что происходит в хозяйстве Любанского района, которое обвиняют в падеже телят?

Новости Беларуси. На неделе телеканал СТВ решил провести проверку информации. Евгений Пустовой выехал в Любанский район, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Евгений Поболовец, СТВ:

Мой коллега решил лично проверить информацию, которую озвучил один из Telegram-каналов. Якобы в местном успешном хозяйстве массово дохнут телята, а жителям не разрешают покупать дома. Специальное расследование «Недели».

Да не переживай ты, тебя снимает СТВ, а не…

Евгений Пустовой, корреспондент:

Это «Осовец-агро». Говорят, бренд АПК Любанского района – вон сколько грамот за намолоты. А земли здесь не очень, мелиорированные. Дождь – и сразу вот такой нефешенебельный вид, местным специалистам без внедорожников не обойтись.

Общую картину подпортило и вот это видео. Падежом здешних телят обеспокоился даже экстремистский блогер из Польши.

Это родильное отделение. То, что творится на местной ферме, здешние пенсионеры узнали из интернета. Мужчины сами когда-то работали в этом хозяйстве, а теперь сокрушаются: раньше были специалисты, не то что нынешнее племя.

– В ваше время дохли телята?

– Такого не было. Поедьте, поглядите.

И мы поехали. Шесть лет назад съемочная группа нашего телеканала уже была на этой ферме. Летом. Тогда повод, как и картинка, были получше.

Евгений Пустовой:

Я с 2009 года езжу с главой государства по коровникам, но здесь не был. Конечно, такое Президенту не показывают. Но мы СТВ, мы покажем все. Вот эта милота – телята, рожденные в феврале-марте 2021 года.

Ваш комментарий – как вас кормят? Им повезло, они живы.

Татьяна Корсун, главный зоотехник:

Падеж был, чего же скрывать. Во-первых, потворствовали морозы. Как говорится, сложные роды, неправильно расположенный плод. Поэтому мертворожденных было больше.

– А много?

– Вот мертворожденных – да, честно скажу, в прошлом месяце было 14 голов здесь мертворожденных, в этом месяце тоже 14 мертворожденных.

Естественное выбытие – это так по-канцелярски называется падеж телят – в хозяйстве не скрывают. Мол, никто от этого не застрахован. Как и от того, что любой промах теперь может появиться в глобальной сети.

Владимир Климович, директор ОАО «Осовец-агро»:

Всяческие камеры, телефоны хорошие, которые позволяют и смонтировать, снять и абы что.

У руководителя хозяйства животноводческий комплекс тоже как на ладони. Из кабинета ведется видеонаблюдение. Но то, что произошло на ферме, увидел весь интернет.

Вот это отдельный складик, где их хавают [прячут – прим. ред.].

За прошедшую неделю в хозяйстве побывали следователи из прокуратуры, ветеринары и эпидемиологи из области. Им показали, чем кормят.

Валентина Гладун, заведующая фермой:

Комбикорм и овсянка.

И чем лечат КРС. Есть даже лекарство от коронавируса.

– Коронавирус у коров тоже есть?

– Конечно. Ну, как бы у нас им не болеют, но предохраняемся от этого. Точная причина пока не установлена. Предварительная – анатомические особенности коров. Сразу двух десятков буренок – вздыхают чиновники местного райсельхозпрода. И заверяют: это не сенсация, это рабочий процесс.

Александр Терешкин, первый заместитель председателя Любанского райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию:

Это вполне естественно. Может быть, телятница не вовремя выпоила этого теленка. Ну, это один-два, максимум, что могло произойти. Остальные телята рождались мертворожденными. Кесарево сечение корове же не делается и не практикуется. Оно-то, конечно, можно сделать, но тогда могут погибнуть и корова, и теленок. Из двух зол надо выбирать одно.

Найти автора видео удалось быстрее. Им оказался местный скотник. Следственно-причинные связи объясняет его непосредственный начальник.

Валентина Гладун:

Дело в том, что он ленивый, и постоянно мне приходилось его искать. Неоднократно писала я на него докладные. И в месть на это он мне решил отомстить.

– Две докладные за март и одна за апрель.

– Даты можем показать, что это не специально вы сейчас написали, и так далее?

– Да. Нет, конечно, есть даты, зарегистрированные приказы, служебные записки. Не только мертвые телята волновали скотника, но и то, что паспорта на дома, построенные по госпрограмме, хранятся в сейфе у руководства.

Владимир Климович:

Документы должны храниться у нас, у специалистов. И то, что эти самые коттеджи нельзя выкупить.

Владимир Климович:

Мы заключаем договор с жильцом, даем ему доверенность. И они по доверенности сами переоформляют. Ну, не переоформляют, сами готовят документацию. Руководитель «Осовецкого» путь в кресло председателя начинал из кабины трактора. В хозяйстве с 1990 года, поэтому все здесь родное. Говорит, к людям старается относиться с пониманием. Земляки же.

Владимир Климович:

Нужно понимать: человек, который в деревне выкупает дом, он и останется в этой деревне работать. И будет работать, сколько будут силы. Будет работать в хозяйстве.

Евгений Пустовой:

Хорошо, чтобы так по-хозяйски относились и к имуществу сельхозпредприятия. Хотелось бы поговорить и с самим борцом за чистоту животноводческой культуры, но на момент съемок он был в районном ИВС за сотрудничество с заграничным экстремистом. Что называется, отомстил и позлорадствовал. Не туда он это видео отправил – надо было в Госконтроль или на госТВ.

Владимир Климович:

Если хотел бы, скажем так, чтобы наказать заведующего, он позвонил бы на СТВ. Или скинул бы на СТВ, так же? СТВ бы же ему не заплатило, а просто приехали и выявили факт, образно. А так – на экстремистский канал. Евгений Пустовой:

Но заработал гонорар в этом случае прежде всего польский интернет-экстремист. А вот автор видео заработал только себе проблемы. Неудавшийся блогер 10 лет в хозяйстве. На доске почета не значится, но зарплату получал стабильную – тысячу рублей в месяц. Вот его расчетники.

В последнее время – в два раза меньше. Депремировали – завфермой настояла.

Владимир Климович:

За ноябрь – 1115 рублей. Но вот когда в январе 2021 года уже были какие-то нарушения, значит 575 рублей.