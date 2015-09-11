В Ельском районе 28-летняя пьяная жена в декрете зарезала своего мужа

Новости Беларуси. Трагедией обернулась семейная ссора в агрогородке Заширье Ельского района.



Хозяин дома – 36-летний мужчина – работал на стройке в России и тем вечером вернулся домой. С 28-летней супругой, которая находится в отпуске по уходу за малолетними детьми, он устроил ужин. Не обошлось без спиртного.

В какой-то момент вспыхнула ссора, по предварительной информации, на почве ревности.

МВД Беларуси:

В агрогородке Заширье Ельского района в 20.45 в своей квартире с ножевым ранением грудной клетки обнаружен труп мужчины, 1979 г.р. Предварительно установлено, что указанное ранение в 19.00 в ссоре из ревности, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила жена, 1987 г.р., находящаяся в отпуске по уходу за детьми, которая задержана.