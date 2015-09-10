В Минске разыскали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в лифте

Новости Беларуси. О разыскиваемом молодом человеке в милицию сообщили люди, которые увидели информацию в средствах массовой информации.



Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД:

Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД столицы. Правоохранители продолжают искать очевидцев произошедшего, а также иных потерпевших. Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о данном факте, просим связаться с сотрудниками Московского РУВД по телефонам: 8 (029) 256-33-69, 8 (029) 629-65-92.

Напомним, инцидент произошел на улице Щорса в Минске. Поздно вечером 5 сентября девушка возвращалась домой. В подъезд следом за ней зашел молодой человек, изначально не вызвавший подозрений. Он зашел вместе с ней в лифт, где и попытался изнасиловать. Девушке удалось оказать сопротивление и вырваться.