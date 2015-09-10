Прямой эфир

В Минске разыскали мужчину, пытавшегося изнасиловать девушку в лифте

10 сентября 2015 18:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О разыскиваемом молодом человеке в милицию сообщили люди, которые увидели информацию в средствах массовой информации.

Оксана Буцаева, пресс-офицер Московского РУВД:
Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска Московского РУВД столицы. Правоохранители продолжают искать очевидцев произошедшего, а также иных потерпевших. Всех, кто располагает какой-нибудь информацией о данном факте, просим связаться с сотрудниками Московского РУВД по телефонам: 8 (029) 256-33-69, 8 (029) 629-65-92.

Напомним, инцидент произошел на улице Щорса в Минске. Поздно вечером 5 сентября девушка возвращалась домой. В подъезд следом за ней зашел молодой человек, изначально не вызвавший подозрений. Он зашел вместе с ней в лифт, где и попытался изнасиловать. Девушке удалось оказать сопротивление и вырваться.

# происшествия # Насилие # Оксана Буцаева

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 28-летний педофил в соцсетях знакомился с одинокими матерями и насиловал их детей
10 сентября 2015 15:37

В Минске 28-летний педофил в соцсетях знакомился с одинокими матерями и насиловал их детей

46-летний минчанин погиб под бетонной плитой в собственном подвале
10 сентября 2015 13:35

46-летний минчанин погиб под бетонной плитой в собственном подвале

В Германии cгорел автобус, который вёз белорусских туристов из Испании в Минск
09 сентября 2015 11:03

В Германии cгорел автобус, который вёз белорусских туристов из Испании в Минск