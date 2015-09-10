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В Минске 28-летний педофил в соцсетях знакомился с одинокими матерями и насиловал их детей

10 сентября 2015 15:37
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Новости Беларуси. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Выяснилось, что 28-летний мужчина знакомился с женщинами в социальных сетях. 

Основными требованиями к новым знакомым были отсутствие супруга и наличие несовершеннолетнего ребенка.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:
Через некоторое время молодой человек приглашал женщину с ребенком к себе домой для общения, которое продолжалось до позднего времени. Дождавшись, когда гостья уложит своего ребенка спать, мужчина предлагал ей распить с ним спиртные напитки, а после того, как женщина, употребив большую порцию спиртного, засыпала, совершал с ее ребенком насильственные действия сексуального характера. Сотрудниками наркоконтроля Центрального РУВД столицы при силовой поддержке специального подразделения «Алмаз» 28-летний минчанин задержан. 

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.167 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних». 

# происшествия # Насилие # Татьяна Обозная

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