46-летний минчанин погиб под бетонной плитой в собственном подвале

Новости Беларуси. Попытка жителя Минска расширить и углубить подвал собственного гаража на улице Украинской обернулась трагедией. В ходе работ внешняя плита фундамента рухнула на мужчину. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

Придя домой в 17.00 и спустившись в подвал гаража, хозяйка домовладения увидела мужа под бетонной плитой, позвонила «103». Погибший: муж хозяйки 1969 г.р., проводил строительные (землеройные) работы по углублению и расширению подвала гаража. Прибывшая на место реанимация после осмотра пострадавшего в 17-27 констатировала смерть.