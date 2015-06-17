В Минской области введен полный запрет на посещение лесов: штраф до 25 базовых величин

Новости Беларуси. В Минской области введен полный запрет на посещение лесов. Такая мера принята в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Ранее соответствующее решение утвердили в юго-восточных районах области.

Нарушителям требования пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин.

При нанесении природе ущерба в особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. Добавим, с начала года в регионе произошло уже более 40 пожаров. Пострадало около 15 гектаров леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.