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В Минской области введен полный запрет на посещение лесов: штраф до 25 базовых величин

17 июня 2015 14:30
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Новости Беларуси. В Минской области введен полный запрет на посещение лесов. Такая мера принята в связи с высоким уровнем пожарной опасности. Ранее соответствующее решение утвердили в юго-восточных районах области.

Нарушителям требования пожарной безопасности грозит предупреждение или штраф до 25 базовых величин.

При нанесении природе ущерба в особо крупном размере предусмотрена уголовная ответственность. Добавим, с начала года в регионе произошло уже более 40 пожаров. Пострадало около 15 гектаров леса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # Пожар

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