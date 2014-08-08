В России рецидивист заколол себя зубной щеткой в полицейской машине

Новости России. 37-летний мужчина, арестованный в Воронеже, свел счеты с жизнью прямо в полицейской машине.

Полицейские уверяют, что мужчина заколол себя зубной щеткой.

ГУ МВД России по Воронежской области:

7 августа в 16.00 во время конвоирования в спецавтомобиле полиции из СИЗО № 1 УФСИН России по Воронежской области в Железнодорожный районный суд нанес себе ручкой от зубной щетки проникающее ранение в грудную клетку.

Воронежец обвинялся в убийстве своей сожительницы.

Назначена служебная проверка, по результатам которой и будут приняты меры дисциплинарного воздействия к виновным сотрудникам.

В начале этого года в Минске злоумышленника поймали по горячим следам после того, как он похитил у минчанки золотое украшение. В автомобиле, на котором он был задержан, правоохранители нашли пистолеты, ножовку по металлу с запасными полотнами, нож, кухонный топорик и даже учебную гранату. Были там и две шапки, переделанные под маски с прорезями для глаз. Зачем он возил с собой все это? Все подробности вы узнаете из видео.