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В Египте неизвестные взорвали газопровод, по которому сырье поступает в Иорданию

07 июля 2013 12:35
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Новости Египта. В Египте неизвестные взорвали газопровод, по которому сырье поступает в Иорданию. Кто именно совершил атаку пока не ясно – ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.

Ситуация в стране и без того сейчас крайне сложная и в любой момент может выйти из под контроля. Воюют сторонники и противники свергнутого президента Мухаммеда Мурси, который возглавил страну только год назад. До него добровольно покинул пост Хосни Мубарак.

Когда выберут нового лидера Египта в сложившейся ситуации не известно, как не ясно и сколько очередной президент Страны пирамид продержится на своем посту. Пока очевидно только то, что кровопролития продолжаются.

Накануне боевики рядом с церковью расстреляли священника. Таким образом, число жертв столкновений приблизилось к 40, а количество раненых – к полутора тысячам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Взрыв газа

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