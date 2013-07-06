В Китае обрушился мост, по которому ехали машины

Новости Китая. На северо-востоке Китая непогода привела к трагедии. В реку обрушился мост, по которому ехали машины. Три человека пропали без вести.

Из-за продолжающихся ливней уровень воды в реке поднялся до предела. Конструкция моста сильно пострадала и не выдержала напора воды. На месте ЧП работают спасатели.

Сильные наводнения в этом регионе привели к эвакуации около 12 тысяч человек. Сильные ливни часто сопровождаются градом и шквалистым ветром. Сезон дождей в Китае должен закончиться в конце июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.