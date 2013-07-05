В Каменецком районе женщина на Volkswagen сбила 11-летнего велосипедиста

Новости Беларуси. 37-летняя женщина, управляя Volkswagen Passat, во время обгона сбила 11-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Как сообщили в УВД Брестского облисполкома, вероятнее всего, что велосипедист внезапно выехал на проезжую часть дороги.

Ребёнок с переломом и ссадинами доставлен в больницу.

Напомним, обгон велосипедиста в Вороновском районе Гродненской области закончился трагедией. 21-летний водитель «Фольксваген Пассат» совершил наезд на велосипедиста. Не удалось избежать трагедии и в недавнем ДТП в Старых Дорогах: авария с участием мотоцикла унесла жизни двух молодых людей. Погибли 24-летний юноша, который управлял байком, и пассажирка – 22-летняя девушка. Оба жители Слуцка. По предварительной версии, несчастный случай спровоцировал водитель иномарки. Он выехал на встречную полосу движения. Со слов очевидцев, на месте трагедии скорость ограничена до 40 км/ч. Отмечается также, что юноша не имел водительского удостоверения (смотрите видео).