В Пакистане около 20 человек погибли при столкновении мини-автобуса с поездом

Новости Пакистана. На востоке Пакистане произошла крупная авария. Около 20 человек погибли в результате столкновения пассажирского мини-автобуса с поездом.

По данным полиции, водитель моторикши решил пересечь железную дорогу, несмотря на приближающийся поезд и запрещающий сигнал семафора. Но он не справился с управлением, и автобус застрял прямо на рельсах. Среди погибших есть женщины и дети.

Аварии подобного рода происходят в Пакистане довольно часто из-за низкой квалификации водителей и плохого состояния транспортных средств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.