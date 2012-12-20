Все пострадавшие в Гродно получат денежные компенсации, нескольким выделят квартиры

Новости Гродно. Жители Гродно приходят в себя после техногенной аварии. Ночью 18 декабря в одном из микрорайонов города произошёл прорыв магистральной теплотрассы. Сотни квартир остались без отопления, десятки тонн кипятка хлынули в частный сектор.

Сегодня ЧП полностью ликвидировано, подсчитывают материальный ущерб. Но пострадавшим уже пообещали компенсировать все материальные потери, а некоторые могут рассчитывать и на новые квартиры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оправившись от шока, жители улицы Татарской стали возвращаться в свои дома. Надежды спасти хоть какие-то вещи растаяли после беглого осмотра комнат. Усадьба Александра Шиманскаго первой оказалась на пути кипящего потока.

Александр Шиманский, пострадавший:

Было затоплено до компьютера, я его маленько приподнял. В воде стоял стол рабочий, диваны, кресла мягкие. То есть здесь было всё в воде.

Кирпичный дом Александра относительно благополучно пережил наводнение, хоть на стенах и появились трещины.

Куда меньше повезло Софии Якимович. Ее старое деревянное строение полностью пропиталось водой.

Потерпевшие сразу же после эвакуации разъехались по родственникам. Семье Коноваловых идти в Гродно не к кому. Потому людей поселили в гостинице, выделили двухкомнатный номер. Здесь они будут жить, пока не решится вопрос с квартирой. Елена признаётся, во время потопа они потеряли всё, спасти удалось только документы и любимую кошку.

Елена Коновалова, пострадавшая:

Спасатели заходят быстро, ну на руки там. И вот они открыли дверь, и вода просто хлынула. А с пола она уже шла. Я начала кричать, говорю пар, что делать.

Во время эвакуации пострадали и двое спасателей. Вячеслав Кончик получил ожоги, когда в полной темноте выносил пострадавших.

Вячеслав Кончик, спасатель пожарной аварийно-спасательной части №1 Гродно:

В подтопленных домах люди старались, вылезали в окна, кричали о помощи, чтобы их слышно было. И мы шли, в основном, по свету, по звуку.

Последствия аварии к этому часу полностью устранены. Известна и причина ЧП.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Не выдержала труба такого давления, и был разрыв трубы, причём серьёзный. Конечно, в августе было проведено испытание трубы магистральной, и сегодня образовался прорыв – тут есть сомнения.

Грамотно ли провели летние испытания, выясняет комиссия. Отдельно работают специалисты и по определению ущерба пострадавшим семьям.

Владимир Дешко, заместитель председателя Гродненского облисполкома:

Комиссия в течение вчерашнего дня сработала, всё это зафиксировала. Комиссия работает и сегодня. Подтоплены были жилые дома и вокруг все постройки. Состояние будет определено на предмет и ветхости и состояния технического. И конечно будут приниматься решения.