В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом
Новости Беларуси. 8 декабря примерно в половине одиннадцатого утра возле деревни Победное Дзержинского района перевернулась автоцистерна с дизельным топливом.
По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии из цистерны вытекло шесть тонн топлива. Площадь розлива на обочину дороги составила около 4 квадратных метров. В результате ДТП никто не пострадал.
Аварийная бригада предприятия, которому принадлежит груз, перекачала топливо и поставила грузовик на колёса. Спасатели в это время обеспечивали пожарную безопасность.
На загрязнённом участке почвы будут проведены работы по рекультивации.
Осенью 2019 года в Миорском районе перевернулась цистерна с дизтопливом.
Водитель был нетрезв – подробнее здесь.