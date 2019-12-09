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В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом

09 декабря 2019 08:05
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Новости Беларуси. 8 декабря примерно в половине одиннадцатого утра возле деревни Победное Дзержинского района перевернулась автоцистерна с дизельным топливом. 

По сведениям МЧС Беларуси, в результате аварии из цистерны вытекло шесть тонн топлива. Площадь розлива на обочину дороги составила около 4 квадратных метров. В результате ДТП никто не пострадал. 

В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом-1

Фото: МЧС Беларуси 

Аварийная бригада предприятия, которому принадлежит груз, перекачала топливо и поставила грузовик на колёса. Спасатели в это время обеспечивали пожарную безопасность. 

В Дзержинском районе упала автоцистерна с дизельным топливом-4

Фото: МЧС Беларуси 

На загрязнённом участке почвы будут проведены работы по рекультивации. 

Осенью 2019 года в Миорском районе перевернулась цистерна с дизтопливом.

Водитель был нетрезв – подробнее здесь

# Авария в Минской области # происшествия

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