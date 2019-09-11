В Миорском районе перевернулась цистерна с дизельным топливом
Новости Беларуси. В Миорском районе рядом с деревней Блажки перевернулся автомобиль с дизельным топливом.
По информации УВД Витебского облисполкома, днем 11 сентября 54-летний водитель автомобиля «ГАЗ» выехал в кювет и опрокинулся. Известно, что автоцистерна принадлежит одной из организаций района.
Фото: УВД Витебского облисполкома
В результате происшествия незначительно вытекло дизельное топливо. Прибывшие на место спасатели устранили последствия разгерметизации цистерны. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что мужчина управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Проводится проверка по факту ДТП.
Фото: УВД Витебского облисполкома
Недавно в Лепельском районе Mercedes вылетел в кювет и врезался в дерево. Водителя деблокировали спасатели (читать далее).