В Миорском районе перевернулась цистерна с дизельным топливом

Новости Беларуси. В Миорском районе рядом с деревней Блажки перевернулся автомобиль с дизельным топливом.

По информации УВД Витебского облисполкома, днем 11 сентября 54-летний водитель автомобиля «ГАЗ» выехал в кювет и опрокинулся. Известно, что автоцистерна принадлежит одной из организаций района.