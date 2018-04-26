В Дзержинском районе на пожаре погиб 34-летний хозяин дома

Новости Беларуси. В Дзержинском районе пожар унес жизнь молодого мужчины. Деревянный дом загорелся утром 26 апреля, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили пламя.

Огнем повреждены имущество, крыша и стены здания. Известно, что погибшему было 34 года, проживал совместно с матерью. Одна из причин возгорания – неосторожность при курении.