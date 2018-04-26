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Школьник в наушниках попал под поезд в Добрушском районе: подросток в реанимации

26 апреля 2018 15:16
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Новости Беларуси. В Добрушском районе школьник в наушниках попал под поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось утром 25 апреля у станции Носовичи.

Подросток 2002 года рождения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под грузовой состав. Школьник – житель Добрушского района. Подростка доставили в реанимацию с различными травмами.

В марте в Жабинковском районе дизель-поезд насмерть сбил пенсионерку (читать далее). 

# происшествия # Несчастный случай # Виталий Пристромов

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