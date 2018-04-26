Школьник в наушниках попал под поезд в Добрушском районе: подросток в реанимации

Новости Беларуси. В Добрушском районе школьник в наушниках попал под поезд.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Виталия Пристромова, происшествие случилось утром 25 апреля у станции Носовичи.

Подросток 2002 года рождения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте и попал под грузовой состав. Школьник – житель Добрушского района. Подростка доставили в реанимацию с различными травмами.