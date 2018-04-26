У российского музыканта в Минске нашли сверток с гашишем

Новости Беларуси. В Минске с наркотиками был задержан солист музыкальной группы из Красноярска.

По информации ГУВД Мингорисполкома, 23 апреля в ходе несения службы по охране общественного порядка на пр. Победителей внимание сотрудника ОНиПТЛ Центрального РУВД Минска привлек молодой человек. Он хотел попасть на мероприятие, которое было посвящено образованию одного из футбольных клубов столицы. 29-летний парень был в состоянии наркотического опьянения. В сумке молодого человека обнаружили тубус для фотопленки, в котором находились два свертка с веществом.

По информации экспертов, спрессованное вещество из свертка – это гашиш. Молодой человек был помещен в изолятор временного содержания.

Оказалось, что он привез наркотик из России, откуда приехал на гастроли со своей группой.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов».