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ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево

26 апреля 2018 15:19
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Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Около деревни Подъельники легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, от удара машину отбросило в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево-1

ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево-3

В результате, водитель легковушки оказался заблокирован. Сотрудники МЧС прибыли на место и достали пострадавшего из машины. Мужчина госпитализирован. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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