ДТП в Узденском районе. При столкновении с грузовиком легковушку отбросило в дерево

Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Около деревни Подъельники легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, от удара машину отбросило в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. ДТП в Узденском районе. Около деревни Подъельники легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, от удара машину отбросило в дерево, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В результате, водитель легковушки оказался заблокирован. Сотрудники МЧС прибыли на место и достали пострадавшего из машины. Мужчина госпитализирован. Водитель грузового автомобиля не пострадал.