В Дятлово из окна выпал мальчик: ребенок испугался компьютерной игры, открыл окно и шагнул вниз

Новости Беларуси. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже дома в Дятлово (Гродненская область).



Шестилетний мальчик вместе с родителями находился в гостях. В какой-то момент взрослые решили выйти на улицу. От предложения подышать свежим воздухом ребенок отказался, предпочел провести время за компьютером. Прибывшие на место происшествия следователи установили, что «оставшись дома один,

он играл в агрессивную виртуальную игру,

вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя».

Сергей Шершеневич, официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области:

Осмотрев место происшествия и компьютер мальчика, следователи установили, что оставшись дома один, он играл в агрессивную виртуальную игру, вызывающую чувство страха и предполагающую выполнение команд главного героя. Будучи напуганным, попытался выйти из квартиры, но не сумел открыть замок, заблокировав его. После этого направился к окну и выпал через самостоятельно открытую форточку.

Ребенок, к счастью, ничего не сломал. Сейчас он находится под наблюдением медиков.

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