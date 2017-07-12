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Фото и видео очевидцев: как белорусы справлялись со стихией 11 июля

12 июля 2017 14:54
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Новости Беларуси. Сильный ливень и шквалистый ветер. В Минской области ликвидируют последствия стихии. 65 населенных пунктов региона остались без электричества. Зафиксированы и падения деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По предварительной версии, именно молния стала причиной возгорания жилого дома в Слуцке. Пожар случился в районе улицы Школьной: спасатели подъехали к месту происшествия буквально в течение 5 минут. Пострадавших нет. В Солигорске ливневка не справлялось с потоком воды – машины плыли по дороге.

По данным областного управления МЧС, серьезных происшествий во время стихии не зафиксировано. Электроснабжение восстановили оперативно. Синоптики предупреждают: эта неделя пройдет «в компании» с дождем и молниями.

# происшествия # Погода в Беларуси # Фотофакт

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