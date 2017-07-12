3 гектара конопли уничтожили правоохранители в Солигорском районе

Новости Беларуси. Новый «криминальный урожай» собрали правоохранители Минской области. В Солигорском районе уничтожили 3 гектара конопли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Плантацию нашли около деревни Летенец. Наркосодержащие растения сожгли, их общий вес был около тонны.

Напомним, сейчас и до начала сентября в области проходит операция «Мак», в ходе которой оперативники выявляют и уничтожают незаконные посевы мака и конопли. Для хозяев таких полей предусмотрена ответственность.