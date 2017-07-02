Почему растет детская смертность из-за несчастных случаев: психология родительской беспечности

Новости Беларуси. На неделе из Жодино пришло сообщение о падении с четвертого этажа пятилетнего мальчика (подробнее). Около трех часов ночи в милицию позвонили местные жители, услышавшие на улице плач ребенка, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Прибывшие на место милиционеры выяснили, что в момент случившегося он дома был один. Мальчик проснулся, стал звать маму, открыл форточку и выпал. С многочисленными переломами его доставили в больницу. Семья неблагополучной не числилась. Но после этого случая может быть рассмотрена мера по изъятию ребенка органами опеки.

Евгений Сачек, официальный представитель Управления внутренних дел Миноблисполкома:

Ранее эта семья (ни ребенок, ни мать) в поле зрения милиции не попадали как лица, находящиеся в социальном положении. Может быть рассмотрена такая мера, как изъятие ребенка из семьи. И вот она – свобода. Наталья Шевчук из Бреста – мать 6-летнего Вани, но присматривает не только за ним. На руках у бабушки еще и внуки: Марку – 4, Захару – 2. Ребята очень активные. Глаз да глаз за ними нужен! Вот и аксиома. Работает женщина сестрой-хозяйкой. Вспоминает, как летом 2016 года в их больнице боролись за жизнь малыша, который выпал с 7 этажа. Спасали, как могли, но не удалось… И теперь уже душа сквозь слезы говорит.

Наталья Шевчук, житель Бреста:

Трагизм в этих историях, безусловно, очень велик. Детей жалко, родителей жалко. Конечно, нужно опасаться, остерегаться, чтобы такие случаи родителей других родителей учили, что за детками нужно смотреть.

Этот малыш будет тем самым смыслом напоминания всем. Поступать иначе, а это значит – рисковать. Нельзя. И вот вам про спички. Родион Новиков:

Может начаться пожар. Нельзя это делать! Но дети не все воспринимают. Огонь – опасно, а не опасно что? Профессиональный нейропсихолог объяснит конкретно. Если вы, родители, страха не чувствуете, это еще ничего не значит.

Ольга Войтехович, психолог:

Плохое случается не только с плохими людьми, но и вообще в принципе. За самими этими родителями можно наблюдать поведение, опасное для них. В этом вся суть. Они не понимают, что это действительно может быть реально. Во многих странах закон обязывает родителей следить и не оставлять его одного. Малыши не могут даже услышать частицу «не». И вот эксперимент этой недели.

Мальчики и мама находят общей язык по принципу запретов и ответов на эти самые запреты.

Арсений Лайша:

Я большой и уже знаю, что нельзя и что можно. Но как не пытайся, чтобы сдержать ребенка, одних слов мало. Взрослые сами должны понимать, что после рождения в их семье человека со столь «ласковыми глазами» думать нужно о каждом шаге его и своем. Ольга Войтехович:

Родители очень увлечены соцсетями, телефонами. Наверное, можно найти десятки тысяч видео в интернете, с видеорегистраторов автомобилей, когда мама в телефоне, а ребенок сам выбегает на дорогу. Уже давно доказано, что дети делают не так, как мы им говорим делать, а так, как мы делаем сами.

Мама разрешает детям посидеть и посмотреть в окна. А как иначе, если им этого хочется. Лучше под присмотром, нежели они сами захотят.